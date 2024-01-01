В ближайшие дни в Пермь доставят три новых трамвая Всего за два года в краевой столице появятся 14 «Львят» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках трёхстороннего концессионного соглашения в Пермь в ближайшее время прибудет первая партия из трёх трамваев, запланированных к поставке в этом году. До конца года ожидается поступление ещё четырех вагонов марки «Львёнок». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным регионального минтранса, новые вагоны оснащены всем необходимым оборудованием. Все вагоны низкопольные. В салоне установлены отопление и кондиционер. В вагонах также есть USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, перед выходом на линию установят стационарные валидаторы.

В рамках концессионного соглашения в Перми должны отремонтировать 35 км трамвайных путей и модернизировать сопутствующую инфраструктуру. Работы по обновлению начались в 2023 году. По состоянию на текущий момент, завершена реконструкция путей на ул. Куйбышева, идут работы на ул. Мира, Борчанинова и Дзержинского.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе прибывшие в Пермь в рамках трёхстороннего концессионного соглашения 17 новых трамваев вышли на линию после прохождения приёмки и обкатки. Общее количество новых вагонов в трамвайном парке города на тот момент составило 54. Как уточнили в пресс-службе краевого минтранса, за два года в Пермь поступят 14 травмваев.





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