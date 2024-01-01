В Прикамье сгорел склад стройматериалов Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 27 апреля, произошёл пожар на складе строительных материалов в д. Нижняя Гаревая Нытвенского городского округа Пермского края. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила в ведомство в 11:18.

К месту вызова были направлены 39 пожарных, к тушению огня привлекли 14 единиц техники.

По прибытию к месту ЧП первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение склада. Предварительная площадь 200 кв. м. Погибших и травмированных нет.

Ликвидировать пожар удалось в 13:08.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причина пожара.

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