В пятиэтажке Перми сгорела одна из квартир
О пострадавших не сообщается
Днём 27 апреля в Перми на ул. Вижайской, 21 загорелась квартира в пятиэтажном доме на последнем этаже. Фотографии и видео пожара распространили местные паблики в соцсетях.
Судя по кадрам, огнём была охвачена буквально вся квартира. Пламя вырывалось наружу, из окон валил густой дым.
По сообщениям очевидцев, приехавшие на место пожарные потушили огонь буквально за 5-7 минут.
Сообщается также, что в квартире живёт семья с четырьмя детьми. Был ли кто-то дома в момент происшествия, не уточнятся.
«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не поступил.
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