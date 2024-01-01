В пятиэтажке Перми сгорела одна из квартир О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Днём 27 апреля в Перми на ул. Вижайской, 21 загорелась квартира в пятиэтажном доме на последнем этаже. Фотографии и видео пожара распространили местные паблики в соцсетях.

Судя по кадрам, огнём была охвачена буквально вся квартира. Пламя вырывалось наружу, из окон валил густой дым.

По сообщениям очевидцев, приехавшие на место пожарные потушили огонь буквально за 5-7 минут.

Сообщается также, что в квартире живёт семья с четырьмя детьми. Был ли кто-то дома в момент происшествия, не уточнятся.

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не поступил.

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