В Перми подросток на мотоцикле сбил ребёнка Происшествие случилось во дворе жилого дома Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районе Перми во дворе у дома № 49 по ул. Коломенской подросток 2009 г.р. на мотоцикле «Ирбис» наехал на девятилетнего ребёнка. Пострадавшего мальчика с различными травмами отвезли в больницу.

Как уточнили в пресс-службе краевой полиции, происшествие случилось 26 апреля в 21:20.

На родителей юного мотоциклиста составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ. Сам мотоцикл изъяли, а по факту ДТП проводится проверка.

В ведомстве напоминают, что управлять мотоциклом, скутером и мопедом имеют право только лица, достигшие 16 лет, получившие водительское удостоверение категории «А1» (лёгкие мотоциклы, объём двигателя которых не превышает 125 куб. см), категории «М» (мопеды, скутеры, мотороллеры, мотики, объём двигателя которых не превышает 50 куб. см).

Чтобы ездить на мотоцикле, объём двигателя которых превышает 125 куб. см, требуется водительское удостоверение категории «А» и страховка. Ездить можно только с 18 лет.

Напомним, на этой неделе произошло ещё одно ДТП с участием подростка на мотоцикле. Утром 26 апреля на автодороге «Ж/д вокзал — СКРУ-3» в Соликамске 17-летний водитель мотоцикла «СТЕЛС» без госномеров съехал с дороги и опрокинулся. В момент ДТП он был пьяный и ехал без прав. С травмами различной степени тяжести подростка доставили в больницу. Впоследствии его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствам).

А ранее, вечером 24 апреля, после аварии в Лысьве погиб мотоциклист 1989 г.р., который не справился с управлением и опрокинулся на мотоцикле «Зумов».

В результате ДТП мужчина погиб на месте, до приезда скорой помощи.

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