В Прикамье во дворе дома погиб водитель мотоцикла Он скончался до приезда скорой Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья, вечером 24 апреля после аварии в Лысьве погиб мотоциклист 1989 г.р., который не справился с управлением и опрокинулся на мотоцикле «Зумов». Происшествие случилось в 18:15 во дворе дома №109 на Проспекте Победы.

В результате ДТП мужчина погиб на месте, до приезда скорой помощи. Сейчас полиция проводит проверку.

В Госавтоинспекции напоминают, что мотоцикл — одно из самых опасных транспортных средств. ДТП с участием мототранспорта зачастую носят тяжёлый характер, и даже незначительное столкновение или наезд на препятствие может принести вред здоровью.

В ведомстве также обращают внимание, что с наступлением весны увеличивается количество аварий с участием несовершеннолетних мотоциклистов. Последний такой инцидент произошёл утром 23 апреля в Соликамске.

По предварительным данным, около 08:00 на автодороге «Ж/д вокзал — СКРУ-3» 17-летний водитель мотоцикла «СТЕЛС» без госномеров съехал с дороги и опрокинулся. В момент ДТП он был пьяный и ехал без прав. С травмами различной степени тяжести подростка доставили в больницу.

Его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствам).

Санкция по этой статье — административный арест от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест, в размере 30 тыс. руб.

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