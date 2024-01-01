В Прикамье похоронили найденную убитой 21-летнюю мать Поделиться Твитнуть

Ориентировки о поиске жительницы Яйвы сняты. Женщина найдена мёртвой

В пятницу, 26 апреля, в пос. Яйва Александровского округа Пермского края состоялись похороны 21-летней местной жительницы, которую нашли в лесу мёртвой, с признаками насильственной смерти. Отпевание погибшей состоялось в храме Георгия Победоносца.

Как пишет perm.aif.ru, информация о похоронах была размещена в одном из местных пабликов, под постом сотни жителей принесли соболезнования родным и близким убитой.

У молодой женщины осталась маленькая дочь, супруг и родители.

Напомним, 21-летняя жительница Яйвы пропала 20 апреля. Было известно, что она пошла в лес накопать червей для рыбалки и не вернулась. Был объявлен розыск, к которому привлекли волонтёров. Девушку нашли 23 апреля раздетой, лежащей в лесной канаве. По версии следствия, она скончалась из-за множества ударов палкой, нанесённых по телу и лицу. В совершении убийства обвинили 15-летнего подростка, который был знаком с жертвой. Школьника арестовали. Ведётся следствие.

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