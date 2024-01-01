В Прикамье осудят местного жителя за хранение ружья начала прошлого века Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прокуратура подписала обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о незаконном хранении представляющего историческую ценность оружия, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. На скамье подсудимых окажется житель села Частые.

В ходе обыска у мужчины обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся 3 кг пороха, более 500 патронов к боевому ручному стрелковому и нарезному огнестрельному охотничьему оружию, а также австрийское двуствольное комбинированное огнестрельное охотничье ружьё с правым нарезным стволом, которое было произведено в первой половине XX века.

Дело будет рассматривать Большесосновский районный суд Прикамья. В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что максимальное наказание, предусмотренное законом за совершение вышеуказанных преступлений, составляет до 8 лет лишения свободы.

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