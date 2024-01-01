С начала года в Прикамье в пользу детей взыскано алиментов на 318 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2024 года в Пермском крае в пользу несовершеннолетних было взыскано алиментов на сумму 318 млн руб., это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифра прозвучала на заседании коллегии, посвящённом вопросам исполнения законодательства в сфере принудительного исполнения судебных актов о взыскании алиментов, под председательством прокурора края Павла Бухтоярова.

Отмечалось, что за прошлый год взысканная сумма составила 1,4 млрд руб., превысив показатель 2022 года на 41%. Однако имеющаяся задолженность всё ещё продолжает оставаться значительной.

На коллегии, в которой приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, ГУ ФССП России по Пермскому краю, а также уполномоченный по правам ребёнка, определили меры, которые помогли бы сократить имеющийся долг.

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