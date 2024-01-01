Назван срок завершения отопительного сезона в Перми Батареи отключат позднее, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

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Из-за неустойчивых погодных условий срок завершения отопительного сезона в Перми откладывается. Об этом в интервью ТК ВЕТТА сообщил главный инженер Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Он напомнил, что в прошлом году сезон официально завершили 28 апреля, а в этом соответствующее постановление главы города пока не подписано. По прогнозам Гужева, необходимый температурный минимум для отключения батарей должен быть достигнут в начале мая.

Как рассказал Гужев, несмотря на продолжающийся отопительный сезон, часть трубопроводов тепловых сетей уже отключена, на некоторых даже успели провести гидравлические испытания. Когда батареи во всех квартирах пермяков остынут, энергетики развернут подготовку к следующей зиме. Новый отопительный сезон может начаться в сентябре 2024 года.

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