Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых Годовая инфляция составляет 7,7% Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — говорится в заявлении.

Инфляционные ожидания в апреле продолжили снижаться, но в целом остаются на повышенных уровнях. В то же время ценовые ожидания предприятий немного выросли после нескольких месяцев снижения.

Уровень годовой инфляции, по данным на 22 апреля, составил 7,8%. Отмечается, что возвращение инфляции к 4% предполагает более длительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем предполагалось ранее. В базовом сценарии ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15—16% и в 2025 — до 10—12%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики показатель снизится до 4,3—4,8% в текущем году и вернётся к 4% — в следующем.

Регулятор повышал ключевую ставку, начиная с июля прошлого года. На внеочередном заседании в августе, на фоне падения рубля, ставка была резко повышена на 3,5%. В течение осени было добавлено ещё 3 процентных пункта, а в декабре уровень достиг 16%. В феврале ставка впервые с июня сохранилась на текущем уровне. В апреле ставка сохранилась уже третий раз. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 июня.

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