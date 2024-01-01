Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых Поделиться Твитнуть

Согласно заявлению регулятора, 22 марта Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых.

Начиная с июля прошлого года, ЦБ повышал этот показатель, начиная с 1 процентного пункта. Затем в августе, на фоне падения рубля, ставка была резко повышена на 3,5% на внеочередном заседании. В течение осени регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре уровень был доведен до 16%. В феврале текущего года ставка впервые с июня сохранилась на текущем уровне.

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых», — говорится в заявлении регулятора.

Отметим, что большинство аналитиков ожидали такой исход сегодняшнего заседания ЦБ.

Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция в этом году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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