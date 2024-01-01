В Пермском политехе может смениться ректор Анатолий Ташкинов готовится оставить свой пост Поделиться Твитнуть

И. о. ректора Пермского политеха Анатолий Ташкинов

Пресс-служба ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) может смениться ректор. Как сообщат «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, и.о. руководителя вуза Анатолий Ташкинов покидает пост по инициативе минобрнауки РФ, которое является учредителем учебного заведения.

В пресс-службе вуза изданию сообщили, что ждут официального подтверждения от министерства, а комментарий будет опубликован на сайте ПНИПУ 27 апреля.

Ташкинова на посту может сменить проректор по образовательной деятельности, доктор технических наук Антон Петроченков, ставший проректором в июне 2022 года. До этого времени он работал завкафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ. Его общий стаж работы почти 25 лет.

Анатолий Ташкинов впервые был избран ректором ПНИПУ в 2011 году, а в 2021 году переизбран на этому посту большинством голосов в статусе и.о. Он является профессором Пермского Политеха, доктором физико-математических наук.

В 1979 году Ташкинов с отличием окончил факультет «Авиадвигатели» ПНИПУ (специальность «Динамика и прочность машин»), а в 1988 году начал работать в университете.

Через 10 лет, в 1998 году, он стал проректором по новым технологиям обучения, а в 2000-м — по учебной работе.

С 2005 по 2011 годы занимал должность первого проректора ПНИПУ.

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