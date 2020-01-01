Елена Синица Ректором политехнического университета избран Анатолий Ташкинов Он занимает эту должность с 2011 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Ректор Пермского Политеха Анатолий Ташкинов / Фото: пресс-служба ПНИПУ

В четверг,17 июня, в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) прошла конференция работников и обучающихся университета, на которой был избран ректор вуза. Наибольшим количеством голосов на пост был избран Анатолий Ташкинов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Анатолий Ташкинов — профессор Пермского Политеха, доктор физико-математических наук, ректор ПНИПУ с 2011 года.





В 1979 году он с отличием окончил факультет «Авиадвигатели» ПНИПУ (специальность «Динамика и прочность машин»).





Начал работать в университете с 1988 года.





В 1998 году он стал проректором по новым технологиям обучения, а в 2000-м — по учебной работе.





С 2005 по 2011 годы занимал должность первого проректора ПНИПУ.





Напомним , процедура выборов началась 13 апреля.

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