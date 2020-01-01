В пермском политехе началась процедура выборов ректора
До 26 апреля можно выдвигать кандидатуры
13 апреля на заседании Учёного совета ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) было утверждено положение о выборах ректора и создана выборная комиссия, которую возглавил декан механико-технологического факультета Михаил Песин. Таким образом в пермском политехе началась процедура выборов ректора, сообщили в пресс-службе вуза.
С 14 до 26 апреля структурные подразделения университета могут выдвигать кандидатуры. 29 апреля состоится заседание Ученого совета, где они будут утверждаться. Затем список направят в аттестационную комиссию минобрнауки России.
После прохождения аттестации состоится назначение даты конференции работников и студентов вуза, на которой изберут нового ректора ПНИПУ.
Напомним, сейчас вуз возглавляет профессор Анатолий Ташкинов.
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