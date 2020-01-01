В пермском политехе началась процедура выборов ректора До 26 апреля можно выдвигать кандидатуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

13 апреля на заседании Учёного совета ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) было утверждено положение о выборах ректора и создана выборная комиссия, которую возглавил декан механико-технологического факультета Михаил Песин. Таким образом в пермском политехе началась процедура выборов ректора, сообщили в пресс-службе вуза.

С 14 до 26 апреля структурные подразделения университета могут выдвигать кандидатуры. 29 апреля состоится заседание Ученого совета, где они будут утверждаться. Затем список направят в аттестационную комиссию минобрнауки России.

После прохождения аттестации состоится назначение даты конференции работников и студентов вуза, на которой изберут нового ректора ПНИПУ.

Напомним, сейчас вуз возглавляет профессор Анатолий Ташкинов.

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