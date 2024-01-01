Расходы на зарплаты муниципальных служащих мэрии Перми составили 269 млн рублей Работникам муниципальных учреждений выплачено 2,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми опубликовала сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города с указанием фактических расходов на оплату их труда по состоянию на 1 апреля 2023 года. Информация содержится в официальном бюллетене мэрии.

Согласно опубликованным данным, за отчётный период фактические расходы на зарплату 1 464 муниципальных служащих администрации Перми составили 268,9 млн руб., 72 муниципальных служащих Пермской городской думы заработали 12,2 млн, 20 муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты Перми — 3,5 млн руб. Расходы на оплату труда 20,5 тыс. работников муниципальных учреждений города обошлись бюджету в 2,7 млрд руб.

По данным на начало 2024 года, в администрации Перми числилось 1 535 муниципальных служащих. За год они заработали 1,3 млрд руб. Работников муниципальных учреждений насчитывалось 20,2 тыс. чел. Сумма их зарплат за год составила 13,1 млрд руб.

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