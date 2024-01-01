Муниципальные служащие Перми за год заработали 1,4 млрд рублей Работникам муниципальных учреждений выплачено более 13 млрд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми отчиталась о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города, а также обнародовала суммы расходов, фактически понесённых в 2023 году на оплату их труда.

Так, 1535 муниципальных служащих администрации Перми в прошлом году заработали 1 млрд 318,7 млн руб., 73 муниципальных служащих Пермской городской думы — 79,2 млн руб, 19 муниципальных служащих Контрольно-счётной палаты Перми — 19,8 млн руб.

Работники муниципальных учреждений города (официально их насчитывается 20 239 человек) получили зарплату в 2023 году на общую сумму 13 млрд 128,5 млн руб.

Ранее в пермской мэрии обнародовали сведения об исполнении бюджета города за 2023 год. Согласно информации чиновников, в прошлом году в казну краевого центра было собрано 56 млрд 947 млн 501,3 тыс. руб. Это 106,8% от плана.

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