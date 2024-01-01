Бюджет Перми в 2023 году исполнен с профицитом План по доходам перевыполнен на 6,8% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми обнародовала сведения об исполнении бюджета города за 2023 год. Согласно информации мэрии, в прошлом году было собрано в казну краевого центра 56 млрд 947 млн 501,3 тыс. руб. Это 106,8% от плана.

В бюджет поступило налоговых доходов 20,6 млрд руб. (103% от плана), неналоговых — 7,1 млрд руб. (108,5%). Размер безвозмездных поступлений составил почти 29,2 млрд руб. (109,1%).

Расходная часть бюджета Перми была исполнена на 95,6%: за год израсходовано 56 млрд 907 млн 456,6 тыс. руб.

Таким образом, бюджет краевого центра исполнен с профицитом в 40 млн руб.

Напомним, бюджет Перми-2023 планировался с дефицитом. Расходы должны были превысить доходы на 2,9 млрд руб.

В мэрии также рассказали о размере муниципального долга. На 1 января 2024 года он планировался на уровне 5,4 млрд руб., фактически он был почти вдвое меньше — 2,8 млрд руб.

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