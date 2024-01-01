В пермском микрорайоне Запруд построят новый ЖК Объект будет расположен рядом с ЖК «Вишнёвый» Поделиться Твитнуть

Планируемая концепция ЖК, в рамках договора КРТ будет уточняться / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО Специализированный застройщик «Лядовская МЛ» планирует построить в Мотовилихинском районе Перми новый жилой комплекс. Компания обратилась к комиссии по ПЗЗ с просьбой установить на двух участках в микрорайоне Запруд по ул. Лядовской границы, в которых предусматривается осуществление комплексного развития территории (КРТ).

На данный момент прорабатывается вопрос заключения КРТ. На заседании комиссии 25 апреля была представлена планируемая концепция. Окончательную застройщик представит после заключения договора о КРТ, с учётом внесения зоны в правила землепользования и застройки с уточнёнными предельными параметрами. В рамках договора КРТ также прорабатывается вопрос развития улично-дорожной сети и строительства спортивного объекта.

Согласно публичной кадастровой карте, участки находятся на пересечении улиц Лядовской и Журналиста Дементьева. Рядом находится ЖК «Вишнёвый». Общая площадь составляет 1,4 га. В данный момент установлено разрешённое использование под луга, пастбища и сенокосы.

Поскольку территориальная зона большая, было решено изначально установить зону торговли и рынков Ц-5/1 для установления границ данной территории. После заключения договора о КРТ и определения всех обязательств застройщика будет установлена территориальная зона жилой застройки.

После рассмотрения вопроса члены комиссии поддержали установление территориальной зоны Ц-5/1, а также установление на карте градостроительного зонирования Перми границы территории, в которых предусматривается осуществление КРТ, включающей указанные земельные участки. Предложение о КРТ рассматривается без общественных обсуждений.

ООО «СЗ «Лядовская МЛ» зарегистрировано в Перми в октябре 2022 года, по данным checko.ru. Осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Директором и соучредителем является Евгений Лялин. Вторая половина компании принадлежит Ивану Маракулину. Ранее стало известно, что предприниматель Маракулин разработает проект планировки территории в микрорайоне Ива-1 для размещения на участке в границах улиц Уинской, Июльской, Сакко и Ванцетти физкультурно-оздоровительного комплекса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.