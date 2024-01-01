В Пермском крае похоронят погибшего на СВО десантника из Добрянки Леониду Семерикову было 28 лет Поделиться Твитнуть

Леонид Семериков

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине погиб уроженец Добрянки Пермского края Леонид Семериков. Об этом сообщили в городской администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Леонид родился 26 февраля 1995 года, учился в школе №3 и в НОЦ Добрянки. В 2013 году ушел в армию, где стал десантником. Служил командиром отделения специалистов боевых машин ВДВ. После армии работал в разных организациях Перми. В 2016 году Леонид Владимирович уехал в Ульяновск, где заключил контракт с минобороны. Службу проходил в 31 Десантно-штурмовой бригаде командиром боевой машины десанта.

В сентябре 2022 года был мобилизован на участие в специальной военной операции. Служил стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии ЦВО.

Погиб Леонид Семериков 26 ноября 2023 года под Авдеевкой в ДНР.

У Леонида осталась мать, сестры, жена и маленькая дочь.

«Он был смелым и целеустремленным человеком. Настоящим патриотом своей страны. Отзывчивым и добрым. Имел много друзей и умел по настоящему дружить», — говорится в некрологе.

Прощание с военнослужащим состоится 27 апреля во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина. Начало в 11 часов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.