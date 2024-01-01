Судебные приставы взыскали с осуждённого лжеброкера причинённый пермяку ущерб Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Судебные приставы по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю взыскали в пользу пермяка, пострадавшего от противоправных действий лжеброкера, более 328 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее суд в рамках гражданского судопроизводства удовлетворил иск пострадавшего.

До этого в ноябре 2022 года в Свердловском районном суде Перми этот участник организованной группы лжеброкеров, похищавших денежные средства у граждан, был осуждён на 3,5 года лишения свободы условно.

Злоумышленник и его подельники предлагал гражданам разместить деньги на биржевых площадках международного финансового рынка. Под видом выгодного инвестиционного предложения мошенники обманывали граждан, используя информационные технологии для удаленного доступа к их компьютерам. Потерпевшие либо сами переводили средства, либо преступники, воспользовавшись доступом к счетам, совершали хищение без их ведома.

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