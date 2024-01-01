В Пермском крае обнаружили подпольное казино Его организовала 27-летняя жительница Чернушки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чернушке Пермского края оперативники задержали местную 27-летнюю жительницу, которая незаконно организовывала и проводила азартные игры. Ей уже предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина занималась противоправной деятельностью с декабря 2023 по апрель 2024 года. Действуя по предварительному сговору с ещё несколькими людьми, она в нежилом помещении установила игровое оборудование и организовывала азартные игры с целью получения прибыли. Преступление было выявлено при содействии ГУ МВД России по Пермскому краю.

В настоящее время обвиняемая заключена под стражу, по месту жительства и в помещении, где проводились азартные игры, проведены обыски, игровое оборудование изъято.

Следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы продолжаются.

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