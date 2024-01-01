В Пермском крае накануне 9 мая побывает «Эшелон Победы» Поезд остановится на железнодорожных станциях в Перми и Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии 9 Мая в Пермь и в Кунгур прибудет передвижной железнодорожный музей «Эшелон Победы». В его составе будут несколько вагонов с историческими реконструкциями. Об этом сообщили в администрации Кунгурского округа.

Исторический поезд 7 мая прибудет в Кунгур. Он простоит на железнодорожной станции с 11:50 до 13:35, а затем отравится в Пермь, где будет доступен для всех желающих 8 мая с 08:20 до 13:35. После Пермского края эшелон отправится в Свердловскую область, где проедет через Серов, Нижний Тагил, Екатеринбург, Егоршино, Тавду, Верхнюю Пышму, Каменск-Уральский и Талицу.

В музейную экспозицию «Эшелона Победы» входят несколько выставочных вагонов, посвящённых истории Великой Отечественной войны. В составе есть также платформы с военной техникой.

Напомним, ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» приезжает в города Прикамья ежегодно. Во время стоянки поезда все желающие могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фото.

Как ранее писал «Новый компаньон», 20 апреля в Перми побывал агитпоезд Минобороны «Сила в правде», посвящённый СВО.

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