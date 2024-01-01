Алёна Бронникова Тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде» прибудет в Пермь 20 апреля В его составе будут представлены вагоны с экспозициями и трофейной техникой из Украины Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Пермь прибудет тематический поезд «Сила в правде». Как сообщает группа «СИЛА В БРАТСТВЕ-59 — ветераны Пермского края» ВКонтакте со ссылкой на краевой военный комиссариат, воинский эшелон прибудет на вокзал Пермь II в соответствии с графиком, 20 апреля.

В составе эшелона — 20 вагонов и железнодорожных платформ с тематическими экспозициями военно-патриотического, пропагандистского и культурного содержания, с образцами военной техники, в том числе трофейной, изъятой при проведении в СВО на территории Украины, а также сцена для торжественных и творческих выступлений. В Пермь поезд прибудет в 9:30, с 10 до 14 часов пройдут торжественные мероприятия, время отправления из Перми — 23:35.

Агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» организована Минобороны РФ с использованием агитпоезда. По информации, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства, поезд отправился из Москвы 23 февраля, до 8 мая он пройдёт более 34 тыс. км до Владивостока и вернётся обратно. Мероприятия запланированы на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ.

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