За подготовку к поджогу военкомата жителя Перми приговорили к десяти годам Первые четыре года осуждённый должен провести в тюрьме Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Центральным окружным военным судом в Самаре к 10 годам заключения приговорён житель Перми Владислав Дильмухаметов по делу о подготовке к поджогу военкомата. Мужчину признали виновным по статьям УК РФ о содействии террористической деятельности и о приготовлении к террористическому акту. Первые четыре года осуждённый проведёт в тюрьме, остальные шесть – в колонии строгого режима.

По версии суда, Дильмухаметов в 2022 году собирался поджечь с помощью самодельной бомбы военкомат в Перми и предлагал знакомому пойти вместе с ним. Дильмухаметова задержали ещё до теракта.

Сообщается, что защита подала апелляцию на решение.

Ранее в Чайковском поймали двух 15-летних подростков, которые совершали заказные поджоги, снимали свои действия на видео и отправляли запись «работодателю» в качестве подтверждения выполненной работы.





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