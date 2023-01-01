Максим Артамонов В Прикамье двух подростков будут судить за поджоги В полиции утверждают, что это были заказные преступления Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чайковском следственный отдел полиции завершил расследование уголовного дела в отношении двух 15-летних подростков. Их обвиняют по двум статьям УК РФ — «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путём поджога» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога». Оба преступления совершены в составе группы лиц по предварительному сговору, считают в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, в марте этого года в Чайковском произошли пожары на двух инфраструктурных объектах. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали двух подростков.

Один из них нашёл в интернете подработку. Она заключалась в том, что нужно было совершать поджоги, снимать эти действия на видео и отправлять запись «работодателю» в качестве подтверждения выполненной работы. О заработке молодой человек рассказал своему приятелю и предложил работать вместе, а полученные деньги поделить.

Первым объектом поджога стала одна из городских трансформаторных подстанций подачи электроснабжения населению. Разгорающееся пламя в будке подстанции заметил прохожий и сообщил об этом в службу «01». Пожарные прибыли на место и погасили возгорание. Спустя несколько дней подростки уже в другом районе города с помощью бензина подожгли железный контейнер с аппаратурой, который принадлежал одному из чайковских СМИ. Материальный ущерб составил более 1 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела подростки раскаялись и сотрудничали со следствием. Они рассказали, что пошли на преступление ради денег и не задумывались о масштабах причинённого ущерба. Материальный ущерб возместили их родители.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.