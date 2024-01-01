Андрей Стрельцов «Парма» проиграла второй матч плей-офф Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Краснодаре 25 апреля состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. «Парма» вновь ничего не смогла противопоставить БК «Локомотиву-Кубань» и уступила со счётом 97:60. Хозяева паркета с самого начала захватили инициативу и не дали пермской команде ни единого шанса.

Подопечные Евгения Пашутина обновили клубный антирекорд по набранным очкам, остановившись на отметке «60». До этой встречи самую нерезультативную игру «Парма» провела 9 октября против «Пари Нижнего Новгорода», которому уступила со счетом 61:67.

В матче с «Локо» в составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Си Джей Брайс. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Напомним, в первой игре железнодорожники также праздновали успех с крупным счётом 112:85.

Серия продолжится до трёх побед. Следующая игра между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» пройдёт в воскресенье, 28 апреля, в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.