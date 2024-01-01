Индекс промпроизводства в Прикамье в первом квартале увеличился на 10,4% Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих производствах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-марте 2024 года вырос на 10,4% по сравнению с первым кварталом 2023-го. Такие данные приводит Пермьстат.

Если сравнивать март 2024 и 2023 годов, то рост составил 13,1%, индекс промпроизводства по отношению к февралю 2024 года сложился на уровне 115,6%.

Наиболее интенсивный рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 16,4% при сравнении первых кварталов, на 21,3% по сравнению с мартом 2023 года, на 24,9% по сравнению с февралём 2024 года.

Сильнее всего нарастили объёмы производства компании, занимающиеся производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+82,4%, 129,1% и 57,6% соответственно), полиграфической деятельностью (+44%, 78,8% и 40,2%), предприятия по изготовлению компьютеров, электронных и оптических изделий (+42,8%, 37,5% и 23,4%), организации, занимающиеся ремонтом и монтажом машин и оборудования (+37,6%,79% и 69,4%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром индекс промпроизводства увеличился по итогам квартала на 11,6% год к году, в сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов — на 8%, в сфере добычи полезных ископаемых — на 3,2%.

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