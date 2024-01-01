Екатерина Артёмова
С начала сезона клещи покусали более 300 жителей Пермского края
В 35% случаев клещи были инфицированы боррелиозом
Больше всего обращений зафиксировано в Перми, Пермский районе, Краснокамском, Чайковском, Берёзовском и Добрянском округах.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 35% случаев клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,9% случаях — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 0,5% случаях — клещевым вирусным энцефалитом.
Напомним, первый укус клеща в Пермском крае был зафиксирован в начале апреля — за помощью к медикам обратился житель Лысьвы. По его словам, клещ присосался в частном секторе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что ежегодно показатели заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в Прикамье превышают средние показатели по Российской Федерации. В ведомстве отметили также, что вся территория Пермского края является эндемичной по клещевому энцефалиту, поэтому не стоит употреблять сырое молоко коз, овец, коров. К мерам специфической профилактики этой болезни относятся прививки. Вакцинацию можно пройти в любой поликлинике по месту жительства.
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