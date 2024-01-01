Екатерина Артёмова С начала сезона клещи покусали более 300 жителей Пермского края В 35% случаев клещи были инфицированы боррелиозом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала весеннего подъёма клещевой активности в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 317 человек, в том числе 110 детей. Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зафиксировано в Перми, Пермский районе, Краснокамском, Чайковском, Берёзовском и Добрянском округах.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 35% случаев клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 2,9% случаях — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 0,5% случаях — клещевым вирусным энцефалитом.

Напомним, первый укус клеща в Пермском крае был зафиксирован в начале апреля — за помощью к медикам обратился житель Лысьвы. По его словам, клещ присосался в частном секторе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ежегодно показатели заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в Прикамье превышают средние показатели по Российской Федерации. В ведомстве отметили также, что вся территория Пермского края является эндемичной по клещевому энцефалиту, поэтому не стоит употреблять сырое молоко коз, овец, коров. К мерам специфической профилактики этой болезни относятся прививки. Вакцинацию можно пройти в любой поликлинике по месту жительства.

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