Екатерина Артёмова Суд в Прикамье рассмотрит дело в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП Авария произошла прошлым летом на автодороге Кунгур—Соликамск—Усолье Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, из-за действий которого произошло ДТП, приведшее к смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла в августе 2023 года на автомобильной дороге Кунгур—Соликамск—Усолье. По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Renault Megane 1.6, двигался со стороны Усолья в направлении Березников, не учёл дорожную обстановку, скорость движения, погодные условия и допустил выезд на встречную полосу. Машину занесло, и она столкнулась с двумя другими транспортными средствами. В результате двое участников ДТП получили тяжёлые травмы, один из них скончался на месте.

Водителю Renault Megane предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

Уголовное дело направят в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу.

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