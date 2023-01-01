На мосту через Каму в Пермском крае произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 21 августа, около 13:40 на мосту через Каму на автодороге Кунгур-Соликамск-Усолье Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, предварительно установлено, что водитель 1982 г.р., управляя автомобилем «Рено Меган», допустил столкновение с ВАЗ-2111, который двигался в попутном направлении. После этого «Рено» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Серена». В результате автоаварии погибла пассажирка отечественного транспортного средства.

Кроме этого, различные травмы получили водители «Рено» и ВАЗа, они госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.