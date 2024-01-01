На мандат депутата заксобрания Прикамья претендует топ-менеджер «Уралкалия» Олег Калинский Всего документы на праймериз «Единой России» подали пять человек Поделиться Твитнуть

Олег Калинский

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №12 подали пять человек, об этом сообщает тг-канал пермского регионального отделения.

Это начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин, артист МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи» из Березников Денис Богатырев, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский, студент ПГНИУ Виктор Пестряков, главный специалист орготдела администрации Соликамского городского округа Юлия Торопова.

Документы все участники подали в региональный исполком партии «Единая Россия» лично.

Напомним, мандат парламентария ЗС Прикамья стал вакантным осенью 2023 года после смерти депутата Виктора Баранова.

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