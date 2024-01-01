Более 192 тысяч должников из Прикамья не могут выехать за границу Поделиться Твитнуть

По данным на начало апреля 2024 года, в праве выезда за границу ограничены более 192 тыс. жителей Пермского края, имеющих неоплаченные долги. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Как отметили в ведомстве, данная мера воздействия на должников очень эффективна и уже позволила судебным приставам взыскать около 317 млн руб. Это в два раза больше, чем за АППГ.

В преддверии сезона отпусков ГУФССП по Пермскому краю проводит информационную акцию «Долг заплати и спокойно лети». Гражданам, желающим выехать за границу, рекомендуется заранее проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости погасить долги.

Сведения о наличии задолженности можно получить на сайте регуправления в разделе «Банк данных исполнительных производств», или на портале Госуслуг.

Отмечается, что экстренно отменить ограничения в праве выезда из РФ нельзя. В среднем на учёт платежа уйдёт около пяти рабочих дней. Если платёж не обработан на протяжении более 21 дня, следует обратиться к судебному приставу, ведущему исполнительное производство, напрямую.

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