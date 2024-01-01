«Ашан» не планирует уходить с российского рынка Ретейлер планирует дальнейшее развитие в стране Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торговая сеть «Ашан» официально уведомила Минпромторг РФ, что продолжит работать в России. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — отметил Евтухов.

Ретейлер также опроверг слухи об уходе с российского рынка. В компании добавили, что продолжают свою работу и планируют дальнейшее развитие на территории страны. При этом ранее французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding и владеющая торговыми комплексами, закрыла сделку по продаже российских активов. Новым собственником стала компания «Торговые галереи».

В апреле депутат Законодательного собрания Пермского края, трёхкратный призёр олимпиады по санному спорту Альберт Демченко предложил закрыть в России на время олимпиады французские торговые сети «Ашан» и «Леруа Мерлен». Такое предложение было высказано в ответ на заявления мэра Парижа Анн Идальго, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» на летних Олимпийских играх.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.