Депутат заксобрания Пермского края предложил закрыть «Ашан» и «Леруа Мерлен» Так Альберт Демченко ответил на слова мэра Парижа Поделиться Твитнуть

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Депутат Законодательного собрания Пермского края, трехкратный призёр Олимпиады по санному спорту Альберт Демченко в ответ на заявления мэра столицы Франции предложил закрыть в России французские торговые сети «Ашан» и «Леруа Мерлен». Об этом сообщает «Постньюс».

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев заявила, что российским и белорусским атлетам «будут не рады» на летних Олимпийских играх и выразила «максимальную поддержку» украинским спортсменам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания Идальго в своём telegram-канале: «Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады?»

Как отметила дипломат, у России огромный выбор того, чем можно заменить французские товары. Она добавила, что ещё одно такое заявление, и «представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа — вслед за фермерами».

Альберта Демченко тоже задели слава Идальго: «Пусть приедет в Израиль и скажет что-то подобное в сторону мусульман — ей сразу яму с камнями у Лувра устроят. А так глава МИД РФ Мария Захарова уже это прокомментировала, что тут можно добавить? Осталась только реализация».

Он также предложил в качестве ответной меры «ударить по ценам на рынке товаров повседневного спроса или стройматериалов» и закрыть на время Олимпиады закрыть торговые сети «Ашан» и «Леруа Мерлен», а потом посмотреть, как это скажется на мэре Парижа.

«Высвободится большое количество рабочих рук, которые будут работать не на Францию, а на Россию», — уверен трехкратный олимпийский призер.

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