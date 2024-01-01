Стоимость услуг сотовой связи в Пермском крае выросла на 11% Средняя цена на тарифы составила более 500 рублей Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в Пермском крае значительно выросла ежемесячная абонентская плата за пакет услуг сотовой связи. Цены в первом квартале 2024 года выросли на 11% в сравнении с АППГ.

В исследовании средних потребительских цен на товары и услуги отмечается, что в 2023 году в среднем размер тарифов составлял 477,22 руб. в месяц. Согласно данным за январь-март 2024 года, средняя стоимость услуги составила 527,49 руб. в месяц.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные Росстата, увеличение стоимости на услуги сотовой связи наблюдается по России в целом. В начале текущего года средняя цена на тарифы составила 538,2 руб. в месяц, тогда как в АППГ этот показатель находился на уровне 479 руб. Рост цен составил 12%.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в марте 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на все товары и услуги сложился на уровне 100,3%. Если в продовольственном секторе было зафиксировано снижение цен на 0,1%, то в категории непродовольственных товаров и услуг был зафиксирован рост — на 0,2 и 1% соответственно.

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