Алёна Бронникова В марте стоимость лекарств в Пермском крае выросла почти на 7% В среднем товары и услуги подорожали за месяц на 0,3% Поделиться Твитнуть

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В марте 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на все товары и услуги сложился на уровне 100,3%. В продовольственном секторе было зафиксировано снижение цен на товары на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги — на 1%. Такие данные приводит Пермьстат.

В продовольственном секторе потребительского рынка сильнее всего с февраля выросли цены на свёклу столовую — 9%, помидоры — 8,6%, морковь — 7,9% и свежие грибы — 7,3%. Цены на замороженные ягоды, яблоки, сухофрукты и виноград увеличились от 1 до 7,2%. Также в диапазоне от 2,4 до 5,7% подорожали свинина, рис, овсяные и перловые крупы, вермишель, рыба, оливковое масло, пряники и мёд. Продукция в сфере общественного питания подорожала на 0,1-3,7%.

В то же время наблюдалось уменьшение цен на мороженые кальмары, курицу, сосиски и сардельки, плавленые сыры, молоко, детский творожок, конфеты, варенье и растворимый кофе на 2,3-4,8%. На 24,1% подешевели огурцы, на 0,7-10% остальные фрукты и цитрусовые.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на велосипеды — 8,6%, жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты — 6,9% и свежесрезанные цветы — 6,3%. Рост стоимости телерадиотоваров составил 1,5%, тканей — 1,2%. До 6,6% выросли цены на отдельные виды обуви, одежды и косметики, до 2,2% — некоторых видов мебели и земля для растений, до 4,2% — мониторы, швейные машины, дрели и электропылесосы.

Одновременно с этим, снизились цены на некоторые виды бытовой техники, лампы и батарейки до 4,7%, на телерадиотовары — 0,5%, средства связи — 3%.

Основное влияние на рост цен по категориям услуг оказало увеличение стоимости ветеринарных услуг и в сфере зарубежного туризма — на 7%, экскурсионных — на 5,9%, пассажирских авиаперевозок — на 4%, гостиниц — на 2,4%. Сильно выросли в цене бытовые услуги по ремонту одежды (8,7%) и обуви (7,6%), фотоателье (5,4%), ремонту жилья (3,6%).

По сравнению с декабрём 2023 года, цены на все товары и услуги выросли на 2,3%, при этом в сравнении с декабрём 2022 года — на 1,4%.

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