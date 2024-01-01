В Прикамье остаются затопленными 30 приусадебных участков В последующие сутки в реках края ожидаются как подъёмы, так и спады уровня воды Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По оперативной информации ГУ МЧС по Пермскому краю, за сутки новых затоплений паводковыми водами в регионе не зарегистрировано. Напротив, освободились от воды четыре приусадебных участка в Александровске и один низководный мост в с. Моховое Кунгурского МО. Гидрологическая обстановка находится под контролем.

В настоящее время остаются затопленными 30 приусадебных участков, 25 из которых расположены в Чусовом у реки Усьва. При этом за сутки уровень воды в реке снизился на 41 см. Ещё три участка затоплены в Александровске и по одному в п. Всеволодо-Вильва Александровского МО и в п. Сосновая Гайнского МО.

На территории края в реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика уровня воды: от -80 до +46 см.

С 25 по 28 апреля в реках края ожидаются как подъёмы, так и спады уровней воды.

Осложнить ход развития половодья могут прогнозируемые в этот период осадки. В случае выпадения на бассейнах рек большого количества осадков, в реках, где уже сформировались пики половодья (бассейн Чусовой, Сылвы, Яйвы, малые реки юга края), вновь могут начаться подъёмы уровней воды. На отдельных участках подъёмы могут быть интенсивными. Местами возможен выход воды на пойму.

Всего с начала паводкоопасного периода в Прикамье были затоплены один участок дороги в с. Бондюг Чердынского ГО, два низководных моста в с. Моховое Кунгурского МО, 40 придомовых территорий в Александровске, Чусовом, Всеволодо-Вильве и Сосновой.

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