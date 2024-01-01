Жителей Пермского края предупреждают о схеме обмана с полисом ОМС Мошенники убеждают установить фальшивое приложение от минздрава Поделиться Твитнуть

В отделении Центробанка по Пермскому краю предупреждают о появлении новой мошеннической схемы с помощью полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Злоумышленники звонят пользователям, представляясь сотрудниками страховых компаний, и убеждают их установить фальшивое приложение.

Мошенники сообщают своим жертвам, что срок полиса ОМС якобы истёк, и документ необходимо обновить. Для этого нужно выпустить новый в электронном виде. Для этого они убеждают установить поддельное приложение минздрава с вирусом, а через него получают удалённый доступ к чужому телефону, мобильному банку и счетам.

«Необходимо помнить, что полисы ОМС для граждан страны действуют бессрочно. Менять бумажные или пластиковые документы на электронные не нужно. Для удобства можно выпустить цифровой полис — это QR-код, который действует, как обычный полис. Получить его можно через Госуслуги, никакие отдельные приложения скачивать и устанавливать на телефон не требуется», — отмечают в ЦБ.

В случае звонка по поводу ОМС жителям Прикамья рекомендуют положить трубку и перезвонить самостоятельно в свою страховую компанию, номер телефона которой указан на полисе. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять всю информацию в официальных источниках. Скачивание мобильных приложений или файлов по ссылкам по просьбе незнакомцев — опасно, даже если собеседник представляется сотрудником страховой, медицинской, другой организации или ведомства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что накануне Дня Победы мошенники придумали новую схему обмана, обещая ветеранам Великой Отечественной войны единовременные выплаты от 50 до 300 тыс. руб. Условием получения выплат является оплата комиссии и введение данных банковской карты.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.