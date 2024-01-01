Мошенники придумали схему обмана ветеранов Великой Отечественной войны Ко Дню Победы они создали фейковые интернет-ресурсы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В МВД России сообщили о выявленных мошеннических интернет-ресурсах, созданных специально ко Дню Победы 9 мая. На них злоумышленники обещают ветеранам Великой Отечественной войны единовременные выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. руб.

Чтобы поторопить потенциальных жертв, мошенники указывают на сайтах финальную дату, до которой якобы можно получить выплату. Как правило, это очень короткий срок — один-два дня. Делается это специально, чтобы у жертвы не было времени обдумать предложение или посоветоваться с кем-то.

Условием получения обещанных выплат является оплата определённой денежной суммы в виде комиссии и введение данных банковской карты.

«Это мошенники! Будьте бдительны и предупредите своих родных и близких!» — обратились сотрудники полиции ко всем гражданам.

Напомним, ранее краевые власти рассказали, что на территории Прикамья в настоящее время проживает примерно 5,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и людей, приравненных к ним, включая 201 инвалида и участника войны, 79 жителей блокадного Ленинграда, 174 несовершеннолетних узника фашизма, 4657 тружеников тыла и 446 вдов участников Великой Отечественной войны.

Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. руб. из федерального бюджета. Примерно 5 тыс. жителей края, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла получат выплату в размере 5 тыс. руб.





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