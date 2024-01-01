В Пермском крае продолжается рост цен на бензин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, в Пермском крае на минувшей неделе цены на бензин в среднем выросли на 3 коп. — до 55,27 руб. за литр.

По данным на 22 апреля, литр АИ-92 стоил в Прикамье 50,94 руб. (+2 коп.), литр АИ-95 — 55,46 руб. (+3 коп.), литр дизельного топлива — 65,52 руб. (+3 коп.), цена АИ-98 не изменилась и составляет 69,94 руб. за литр.

По цене топлива Пермский край продолжает удерживать первое место в Приволжском федеральном округе. Единственный вид топлива, который дороже в другом регионе, — АИ-98. В Ульяновской области он стоит 70,56 руб. за литр.

За год стоимость литра АИ-95 в Пермском крае выросла на 4,32 руб.

С 16 по 22 апреля 2024 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 47 субъектах РФ, более всего — в Хабаровском крае и Тверской области (+0,5%).

Снижение цен зафиксировано в 10 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Коми (-0,8%).

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