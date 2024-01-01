Пермь оказалась на 11 месте среди городов с самой вкусной шаурмой В рейтинге было 15 позиций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис путешествий «Туту» опубликовал данные опроса, который проводился в крупных российских городах. Респондентам задавали вопрос о том, в каком городе самая вкусная шаурма.

Как выяснилось, пальма первенства оказалась за северной столицей: 25,92% туристов посчитали шаурму из Санкт-Петербурга самой вкусной.

Второе место заняла Москва, за которую проголосовали 19,34% опрошенных. Третье и четвёртое место разделили между собой Казань и Ростов-на-Дону — 5,65 и 5,32% соответственно. Пятёрку замкнул Нижний Новгород с результатом 5,09%.

В этом рейтинге Пермь не вошла даже десятку — она заняла 11-е место (3,17%) из 15 городов, которые вошли в рейтинг.

В опросе приняли участие около 4 тыс. человек.

На сегодняшний день средняя цена шаурмы в Перми составляет более 200 руб. за штуку, хотя год назад цена была ниже — порядка 170 руб.

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