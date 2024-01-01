В Перми на Гознаке автобус врезался в легковой автомобиль
В ДТП есть пострадавшие
Сегодня днём пассажирский автобус в районе Гознака на шоссе Космонавтов столкнулся с легковушкой. Видео инцидента появилось в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Очевидцы рассказали, что в аварию попал автобус маршрута №106.
Издание 59.RU со ссылкой на пресс-службу МВД Пермского края, сообщает, что авария произошла около 13:07 рядом с домом № 121 по шоссе Космонавтов.
«Автомобиль «Ниссан» двигался по улице Советской Армии со стороны улицы Баумана. При повороте направо водитель иномарки 1973 г. р. не предоставил преимущество автобусу НЕФАЗ и въехал в него», — пояснили в полиции.
Среди пострадавших в ДТП оказались две пассажирки автобуса, 1953-го и 1990-го г.р. Во время аварии они упали. Позже их отвезли в больницу. Врачи направили женщин на амбулаторное лечение.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, это уже второе резонансное ДТП в районе Гознака. Ранее, 15 апреля, там произошла массовая авария. Водитель автомобиля SsangYong 1966 г.р. выехал на полосу встречного движения в районе дома №120 на шоссе Космонавтов и столкнулся с автобусом, которым управлял шофёр 1967 г.р. Затем иномарку отбросило на автомобиль Toyota, за рулём которой была женщина 1984 г.р. Рейсовый автобус, уходя от столкновения, выехал на разделительный газон, тротуар и врезался в дерево.
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