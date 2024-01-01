В массовом ДТП у Гознака в Перми погиб водитель иномарки В аварию попал и пассажирский автобус Поделиться Твитнуть

момент аварии на Гознаке / фото: ЧП ДТП Пермь

Вечером, около 20 час., 15 апреля на Гознаке в Перми произошло массовое ДТП. Оно попало на видеорегистратор очевидца. По информации пресс-службы МВД, водитель автомобиля SsangYong 1966 г.р. выехал на полосу встречного движения в районе дома №120 на шоссе Космонавтов и столкнулся с автобусом, которым управлял шофёр 1967 г.р. Затем иномарку отбросило на автомобиль Toyota, за рулём которой была женщина 1984 г.р. Рейсовый автобус, уходя от столкновения, выехал на разделительный газон, тротуар и врезался в дерево.

В результате водитель SsangYong — предполагаемый виновник аварии - погиб. Кондуктор автобуса 1987 г.р. была госпитализирована. Среди пассажиров никто не пострадал. Руководитель АТП «АААвто» Александр Антипов рассказал 59.ru, что водитель общественного транспорта пытался избежать столкновения, однако SsangYong всё же столкнулся с автобусом по касательной. «Водитель наш завтра будет освобождён от работы, а дальше — будем смотреть по его моральному состоянию», — добавил Антипов.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства уточняются.

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