Пермские вузы будут сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана Заключены официальные соглашения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

С официальным визитом в Республике Узбекистан находится делегация Прикамья во главе с губернатором Дмитрием Махониным. Краеве власти отправились в эту страну, чтобы укрепить сотрудничество между республикой и Пермским краем в образовательной сфере. В частности, обсудить вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере и сотрудничества по обмену студентами. В состав делегации от Прикамья вошли ректоры пермских медвуза, фармакадемии и педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Делегация Прикамья уже провела в Бухаре несколько встреч с ректорами средних и высших образовательных учреждений медпрофиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций. В столице Узбекистана члены делегации посетили Ташкентский фармацевтический институт. Пермская сторона познакомилась с работой вузов и колледжей, их перспективами развития, а также представила свои научно-образовательные программы и возможности.

По словам Дмитрия Махонина, в регионе сильная образовательная база среднего и высшего звена, а у пермских вузов есть опыт обучения иностранных студентов. Во многих образовательных учреждениях Прикамья выстроена система по взаимодействию с предприятиями. Это даёт возможность сделать процесс обучения практикоориентированным, готовить востребованных специалистов, в том числе в нефгегазовой, химической отраслях и машиностроении.

Сейчас в регионе также представлен уникальный научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ), который объединяет ведущие пермские вузы, научные организации и предприятия реального сектора. НОЦ не только ведёт образовательную деятельность, но и создаёт и внедряет новые технологические решения и разработки для промышленников. Также сотрудничество станет возможным в рамках будущего межвузовского Кампуса международного уровня.

Губернатор Пермского края считает, что взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран: в качестве студентов и ординаторов медицинского университета и фармакадемии, а также на педагогические и технические специальности», — подчеркнул губернатор Прикамья.

Руководители образовательных учреждений поблагодарили губернатора Пермского края и членов делегации за визит и выразили готовность к совместному сотрудничеству, в том числе в рамках обмена студентами.

Глава Прикамья рассказал, что в ходе переговоров стороны договорились о совместном проведении конкурса студенческих стартапов с Бухарским инженерно-технологическим институтом.

В рамках встреч и переговоров также состоялись подписания соглашений о сотрудничестве пермских вузов и образовательных учреждений Узбекистана.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о взаимодействии с Бухарским государственным университетом. Кроме того, ПГГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с Бухарским государственным пединститутом.

Ещё одно соглашение заключено с Бухарским медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. Отметим, пермский медуниверситет и мединститут в Бухаре уже тесно сотрудничают несколько лет, в том числе в рамках обмена студентами.

Помимо этого, соглашение о сотрудничестве было заключено между Пермской государственной фармацевтической академией и Ташкентским фармацевтическим институтом.

По итогам визита в образовательные учреждения глава Прикамья высоко оценил готовность сотрудничества Пермского края и Республики Узбекистан. В ближайшее время будет создана дорожная карта по всем направлениям взаимодействия с вузами и колледжами Узбекистана.

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