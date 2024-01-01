В Прикамье прошли похороны погибшего в СВО жителя Бардымского округа У Альфиза Гилочдинова осталось трое детей Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Бардымского муниципального округа" ВКонтакте

В ходе спецоперации 11 февраля при выполнении воинского долга погиб уроженец д. Новая Казанка Бардымского муниципального округа Альфиз Гилочдинов. Как написала администрация округа на официальной странице в соцсетях, прощание с погибшим прошло 23 апреля.

«Сегодня в д. Новая Казанка проводили в последний путь рядового Гилочдинова Альфиза Аритовича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Альфиз Аритович навсегда останется солдатом своей Родины и настоящим мужчиной. Скорбим вместе с его родными и близкими», — сообщает администрация Бардымского МО.

Альфиз Гилочдинов родился 31 августа 1992 года. После окончания местной школы поступил в Чернушинский политехнический колледж на обучение профессии сварщика. Отслужив в пограничных войсках ВС РФ в 2011-2012 годах, работал по профессии.

В октябре 2023 года заключил контракт на краткосрочную военную службу. Погиб 11 февраля 2024 года при выполнении боевых действии. У мужчины остались супруга и трое детей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Пермского края Валерий Кожевников. Погибшего похоронят в Еловском округе.

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