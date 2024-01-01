Из ТЦ «Шоколад» в Перми эвакуировали посетителей Поделиться Твитнуть

В среду, 24 апреля, из ТЦ «Шоколад» (Пермь, ул. Героев Хасана, 105) эвакуировали посетителей и персонал. Видео о происшествии появилось в городских пабликах. На кадрах видно, как люди покидают здание торгового центра, и слышно объявление по громкой связи о том, что в здании произошло возгорание. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в ТЦ около 12 час. 20 мин. случилось ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Как пишет «Рифей», на место выезжали пожарно-спасательные подразделения (пять человек личного состава и одна единица техники). Здание торгового центра было проверено. Горения и задымления не обнаружено.

Ранее сообщалось, что 15 апреля в восьмом корпусе ПГНИУ также сработала пожарная сигнализация. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Восьмой корпус — центральный в кампусе Пермского национального исследовательского университета.

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