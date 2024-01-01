Ремонт детской поликлиники на Парковом в Перми оценили в 52 млн рублей Работы должны быть выполнены до декабря Поделиться Твитнуть

Поликлиника №6 на Парковом / фото: photobuildings.com

Краевые власти объявили открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту городской детской клинической поликлиники № 6 на пр. Парковом, 35а в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 52 млн 63,6 тыс. руб. Средства выделяются из бюджета Прикамья. Заявки принимаются до 16 мая, подведение итогов конкурса назначено на 21 мая. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Исполнителю работ предстоит поменять полы и перегородки, провести внутреннюю отделку стен и потолков, установить витражи, технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, переложить водопровод, канализационные трубы, кабельные линий электроснабжения, провести ремонт крылец и входных групп, а также кровельного покрытия.

Работы будут осуществляться в условиях действующего здания, без остановки приёма пациентов. «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для пациентов и посетителей», — говорится в техзадании.

Ремонт должен начаться 3 июня, а завершиться 2 декабря 2024 года.

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