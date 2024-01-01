Названы адреса домов в Перми, где отключат воду в майские праздники Поделиться Твитнуть

В Перми в майские праздники в 13 домах запланировано отключение воды, об этом сообщили в «Новогор-Прикамье». Причиной являются аварийно-восстановительные работы, которые будут проводить в доме № 17 по ул. Связистов.

Как следует из информации на сайте коммунального оператора, отключение воды (подача с пониженным давлением) состоится 29 апреля с 9 до 20 часов.

Перебои с водой будут по адресам: ул. Связистов, 17, 18, 20, 22, 24; ш. Космонавтов, 47, 49, 51, 53; ул. Вильвенская, 1 и ул. Мильчакова, 3, 4, 5.

В «Новогор-Прикамье» принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали жителям домов, попадающих под отключение, сделать запасы воды.

Ранее коммунальный оператор информировал, в каких домах из-за запланированных работ на сетях отключат водоснабжение с 22 по 30 апреля.

Диспетчерская служба «Новогор-Прикамье» принимает заявки на подвоз воды по тел. 210-06-80.

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