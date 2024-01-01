В прошлом году на дорогах Перми погибли 37 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокурор Перми Егор Шмырин озвучил данные по количеству ДТП, которые произошли в городе в 2023 году. Эти данные он представил в ходе отчёта в городском парламенте, когда докладывал депутатам о состоянии законности в Перми по итогам прошлого года.

Он отметил, что в 2023 году на территории города была отмечена «негативная тенденция увеличения количества ДТП»: рост аварий на дорогах составил 14%.

«Также вызывает озабоченность и сохраняющаяся на протяжении двух последних лет статистика по погибшим: 36 человек ежегодно. При этом количество раненых увеличилось почти на 8%», — заявил Шмырин, не назвав число человек, получивших травмы в авариях.

В прошлом году зафиксировано 771 ДТП, хотя в 2020 году их было 927.

По его словам, при проведении проверок в этой сфере акцент делается на «недопущении к управлению транспортными средствами наркозависимых лиц».

Кроме того, прокурор обратил внимание депутатов на недостаточно высокие темпы паспортизации автомобильных дорог местного значения.

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