В Прикамье инвалиды через прокуратуру добились средств реабилитации С социального фонда взыскана компенсация морального вреда Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Чернушинского городского округа Пермского края через суд обязала краевое отделение Фонда пенсионного и социального страхования обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации. По информации надзорного органа, всего в суд было направлено 15 исковых заявлений.

Индивидуальные программы реабилитации инвалидов предусматривают получение различных видов технических средств, в том числе ходунки, костыли, трости, слуховые аппараты и пр. В ходе проверки исполнения законодательства о социальной защите населения на территории округа прокуратура выявила, что социальный фонд не заключил контракты на их обеспечение в определённые сроки.

В суд было направлено 15 исков с требованием к фонду обеспечить местных жителей с ограниченными возможностями здоровья необходимыми средствами реабилитации. Также ведомство обязали выплатить компенсацию морального вреда в связи с нарушением сроков их предоставления. Чернушинский районный суд удовлетворил иски в полном объёме. После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.

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